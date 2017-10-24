Тысячи человек, примкнувших к ИГ* в Сирии и Ираке, вернулись в свои страны

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Не менее 5,6 тысячи человек, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, вернулись в свои страны, сообщается в докладе американского аналитического центра Soufan Center.

Как отмечается в исследовании, речь идет о мужчинах, женщинах и детях из 33 стран мира.

"В настоящее время насчитывается по меньшей мере 5,6 тысячи человек из 33 стран, вернувшихся домой. Если прибавить неизвестное число из других стран, это представляет огромные трудности для органов безопасности и правоохранительных органов", — говорится в докладе.

В исследовании приводятся данные относительно числа боевиков из ряда стран, которые примкнули к ИГ* на территории так называемого "халифата". В частности, согласно докладу, из 3417 боевиков, уехавших в Ирак и Сирию из России, 400 вернулись обратно. В Саудовскую Аравию и Тунис, согласно подсчетам центра, вернулись 760 (из 3,2 тысячи) и 800 (из 2,9 тысячи) человек соответственно.

По данным центра, 8717 боевиков из республик бывшего Советского Союза побывали на территории "халифата". Отмечается, что там проживали примерно семь тысяч боевиков из стран Ближнего Востока. Из стран Восточной Европы в Ирак и Сирию отправились примерно 5,7 тысячи боевиков, добавляется в докладе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Сирии скопилось до 4 тысяч боевиков из России и около 5 тысяч из бывших союзных республик.

*Террористическая организация, запрещенная в России.