Суд по делу о россиянине, нелегально въехавшему в Швецию, пройдет 2 ноября

СТОКГОЛЬМ, 24 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Суд по делу 52-летнего россиянина, арестованного за нарушение запрета на въезд на территорию Швеции из-за неоднократных угроз взрывов в шведском воздушном пространстве, пройдет 2 ноября, заявил РИА Новости адвокат арестованного Рикард Шенмеир.

"Слушание по делу начнется 2 ноября в суде города Мальмё", — сказал Шенмеир.

По его словам, в подобных случаях, то есть за нарушение запрета и незаконное пересечение границы Швеции, его подзащитный может получить один месяц тюрьмы.

Впервые о россиянине правоохранительные органы Швеции узнали в связи с захватом в феврале 1993 года российского самолета, совершавшего рейс внутренних авиалиний из Тюмени в Санкт-Петербург. Мужчина заставил тогда экипаж изменить курс и лететь в Нью-Йорк. Однако история завершилась посадкой в Стокгольме. Угонщик сдался шведским властям и попросил убежища в стране для себя и семьи. Однако их всех выслали обратно в Россию. В ноябре 1993 года суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за угон самолета.

Мужчина вновь напомнил о себе в апреле 2014 года, когда самолет авиакомпании Norwegian, совершавший рейс из Копенгагена в Осло, вынужден был из-за угрозы взрыва совершить посадку в аэропорту шведского города Гетеборг. На борту Boeing 737 находились 96 пассажиров, источником угрозы тогда стал уже известный шведским властям россиянин. Мужчину осудили тогда за преступление на полтора года тюрьмы и высылку из страны с запретом на въезд в течение 5 лет. Вновь он оказался перед шведским судом в 2015 году в связи еще с одной угрозой, только в отношении самолета авиакомпании SAS.

В настоящее время россиянин проживает в Нидерландах. Задержали его 12 октября в Мальме на юге Швеции. Полиции мужчина сказал, что в Швецию он приехал для того, чтобы забрать свою кошку. Владелица приюта Кароль Ларссон, где находится кошка арестованного, рассказала газете Sydsvenskan, что россиянин после высылки из Швеции регулярно платил за проживание своего животного.

"Он любит своего кота. Он это ясно показал в течение этих лет. У меня есть свои коты, и я действительно понимаю, что он чувствует, это член семьи. Теперь, когда он отбыл свой срок, то Швеция могла бы помочь ему с отправкой кота".

По словам адвоката Рикарда Шёнмеира, вопрос с котом остается пока нерешенным. Он пояснил, что прежде чем его вывозить куда-либо, нужна вакцинация и что это стоит 800-900 крон (80-90 евро).