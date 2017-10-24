РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Премьер Пакистана заверил Тиллерсона в приверженности борьбе с терроризмом

21:0424.10.2017
0160
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси заверил госсекретаря США Рекса Тиллерсона в приверженности Исламабада борьбе с терроризмом.

Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками группировки Талибан в районе Гереш провинции Гильменд. 22 июля 2017
© AFP 2017 / Noor Mohammad
США рассчитывают, что Пакистан прекратит поддержку "Талибана*"
Тиллерсон во вторник посетил Исламабад в рамках международного тура по странам Ближнего Востока и Южной Азии. Это первый визит столь высокопоставленного представителя администрации США в Исламабад после смены власти в Вашингтоне и после объявления президентом Дональдом Трампом новой политики в Афганистане и Южной Азии в целом. Августовское заявление Трампа в связи с новой политикой вызвало резкую реакцию Исламабада из-за обвинений пакистанских властей в предоставлении "прибежищ для террористов". Кроме того, возмущение Пакистана вызвало намерение США сделать Индию более активным игроком в решении афганской проблемы.

"Мы привержены войне против терроризма. Мы показали результаты (в этом). И мы рассчитываем идти вперед вместе с США и выстраивать замечательные отношения", — приводит пакистанская пресса заявление Аббаси на встрече с госсекретарем.

Глава МИД Индии Сушма Сварадж, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Политолог: в Азии задумались, стоит ли полагаться на США
На встрече также присутствовали главы других ведомств, в том числе министр иностранных дел Хаваджа Асиф, министр внутренних дел Ахсан Икбал, министр обороны Куррам Дастагир Хан, а также глава штаба армии генерал Камар Джавид Баджва и глава Межведомственной разведки генерал-лейтенант Навид Мухтар.

Пакистанские чиновники выразили Тиллерсону обеспокоенность планами Вашингтона повысить роль Индии в афганском вопросе.

"Мы заявили ему, что мы не возражаем против экономического сотрудничества между двумя странами (Афганистаном и Индией), но у нас есть возражения против роли Индии в региональной безопасности", — заявил Дастагир Хан.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
США планируют устранять угрозы в Афганистане и Азии вместе с партнерами
В свою очередь, Тиллерсон вновь повторил "послание" Трампа, что "Пакистан должен активизировать усилия в уничтожении боевиков и террористов, действующих внутри страны", пишет в пресс-релизе посольство США в Исламабаде. При этом Тиллерсон отметил, что Пакистан играет существенную роль в регионе.

"Госсекретарь обсудил наше продолжающееся двусторонние взаимодействие и партнерство, расширяющиеся двусторонние связи между США и Пакистаном и критическую роль Пакистана в регионе", — говорится в документе.

Пакистан может сыграть "важную роль, работая совместно с США и другими над продвижением мирного процесса в Афганистане", добавил Тиллерсон. Он подчеркнул, что у Вашингтона и Исламабада общие интересы в становлении стабильного и мирного Афганистана, а также отметил жертвы, которые понес Пакистан в борьбе с терроризмом, выразил благодарность за помощь в освобождении семьи американской гражданки Кэйтлин Коулман.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
В США настаивают на продолжении сотрудничества с Пакистаном
Визит Тиллерсона в Исламабад был краткосрочным, он провел в пакистанской столице всего несколько часов. Вечером во вторник он уже прибыл в Дели, где в среду проведет переговоры с руководством страны. До этого он также побывал в Кабуле, где в частности провел встречу с президентом Ашрафом Гани. Афганский лидер при этом во вторник побывал с коротким визитом в Дели и встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Рамом Натхом Ковиндом, с которыми обсудил двусторонние отношения и региональную безопасность.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена