Премьер Пакистана заверил Тиллерсона в приверженности борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси заверил госсекретаря США Рекса Тиллерсона в приверженности Исламабада борьбе с терроризмом.

Тиллерсон во вторник посетил Исламабад в рамках международного тура по странам Ближнего Востока и Южной Азии. Это первый визит столь высокопоставленного представителя администрации США в Исламабад после смены власти в Вашингтоне и после объявления президентом Дональдом Трампом новой политики в Афганистане и Южной Азии в целом. Августовское заявление Трампа в связи с новой политикой вызвало резкую реакцию Исламабада из-за обвинений пакистанских властей в предоставлении "прибежищ для террористов". Кроме того, возмущение Пакистана вызвало намерение США сделать Индию более активным игроком в решении афганской проблемы.

"Мы привержены войне против терроризма. Мы показали результаты (в этом). И мы рассчитываем идти вперед вместе с США и выстраивать замечательные отношения", — приводит пакистанская пресса заявление Аббаси на встрече с госсекретарем.

На встрече также присутствовали главы других ведомств, в том числе министр иностранных дел Хаваджа Асиф, министр внутренних дел Ахсан Икбал, министр обороны Куррам Дастагир Хан, а также глава штаба армии генерал Камар Джавид Баджва и глава Межведомственной разведки генерал-лейтенант Навид Мухтар.

Пакистанские чиновники выразили Тиллерсону обеспокоенность планами Вашингтона повысить роль Индии в афганском вопросе.

"Мы заявили ему, что мы не возражаем против экономического сотрудничества между двумя странами (Афганистаном и Индией), но у нас есть возражения против роли Индии в региональной безопасности", — заявил Дастагир Хан.

В свою очередь, Тиллерсон вновь повторил "послание" Трампа, что "Пакистан должен активизировать усилия в уничтожении боевиков и террористов, действующих внутри страны", пишет в пресс-релизе посольство США в Исламабаде. При этом Тиллерсон отметил, что Пакистан играет существенную роль в регионе.

"Госсекретарь обсудил наше продолжающееся двусторонние взаимодействие и партнерство, расширяющиеся двусторонние связи между США и Пакистаном и критическую роль Пакистана в регионе", — говорится в документе.

Пакистан может сыграть "важную роль, работая совместно с США и другими над продвижением мирного процесса в Афганистане", добавил Тиллерсон. Он подчеркнул, что у Вашингтона и Исламабада общие интересы в становлении стабильного и мирного Афганистана, а также отметил жертвы, которые понес Пакистан в борьбе с терроризмом, выразил благодарность за помощь в освобождении семьи американской гражданки Кэйтлин Коулман.

Визит Тиллерсона в Исламабад был краткосрочным, он провел в пакистанской столице всего несколько часов. Вечером во вторник он уже прибыл в Дели, где в среду проведет переговоры с руководством страны. До этого он также побывал в Кабуле, где в частности провел встречу с президентом Ашрафом Гани. Афганский лидер при этом во вторник побывал с коротким визитом в Дели и встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Рамом Натхом Ковиндом, с которыми обсудил двусторонние отношения и региональную безопасность.