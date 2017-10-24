Делегации России и США обсудили вопросы, связанные с ДСНВ

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Делегации России и США обсудили вопросы, связанные с выполнением договора о СНВ, на сессии двусторонней консультативной комиссии в Женеве, говорится в сообщении МИД РФ.

В Женеве 11-24 октября состоялась 14 сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому договору о СНВ.

"Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением Договора", — говорится в документе.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.