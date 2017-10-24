Киев вводит сертифицированный экзамен по украинскому языку для иностранцев

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Кабмин Украины планирует ввести унифицированный международно признанный сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному для желающих получить украинское гражданство, а также для иностранных студентов, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
"Иностранным украинцам, тем иностранцам, кто хочет получить гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка. Поэтому должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена как можно быстрее", — цитирует пресс-служба кабмина Украины Кириленко.
Сообщается, что по результатам совещания вице-премьер поручил создать рабочую группу с участием ведущих языковедов и практикующих преподавателей, которая к концу года обобщит все существующие подходы и выработает единый стандарт для составления сертификационного экзамена по украинскому языку как второго иностранного.