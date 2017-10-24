Комитет палаты представителей США начал расследование "урановой сделки"

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США начинает расследование соглашения с РФ по урану, которое было заключено несколько лет назад, заявил глава комитета Дэвин Ньюнс.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.
Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.