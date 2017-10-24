Украина пока не будет отказываться от ядерного топлива из России, пишут СМИ

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украина в ближайшем будущем не намерена полностью отказываться от использования ядерного топлива из РФ на своих атомных электростанциях (АЭС) в пользу ядерного топлива американской компании Westinghouse, сообщило во вторник украинское интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на данные украинского минэнерго.
Минэнерго в официальном ответе на запрос "Апострофа" сообщило, что расширение эксплуатации американского ядерного топлива на энергоблоках АЭС Украины требует ряда организационно-технических мероприятий, в частности, модернизации системы мониторинга активной зоны для безопасной эксплуатации энергоблока, приобретения и восстановления специального транспортно-технического оборудования и разработки обоснований безопасной эксплуатации топлива.
"Исходя из этого, в ближайшее время переход на использование на энергоблоках АЭС Украины исключительно ядерного топлива производства компании "Westinghouse" не планируется", — говорится в ответе.
Вместе с тем, в Минэнерго отмечают, что Украина принимает участие в проекте по разработке и внедрению альтернативного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, которая реализуется компанией Westinghouse при участии ряда европейских стран, которые эксплуатируют на своей территории энергоблоки ВВЭР-440.
Эксперты неоднократно предупреждали, что решение Киева использовать на своих атомных станциях топливо Westinghouse создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС, построенных по советским проектам. Существуют обоснованные сомнения, что АЭС Украины могут без инцидентов работать с использованием американского топлива, заявляли в МИД РФ.