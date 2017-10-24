Контрразведка Чехии заявила о росте активности спецслужб России и Китая

ПРАГА, 24 окт — РИА Новости. В Чехии продолжает расти активность российских и китайских разведслужб, на ведомства республики и интернет-адреса отдельных политиков российскими хакерскими группировками были осуществлены массивные и длительные кибератаки, говорится в ежегодном докладе Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) за 2016 год, опубликованном во вторник.

"В течение 2016 года на территории Чехии продолжала интенсивно расти деятельность российских разведслужб, в том числе, в рамках гибридных угроз, которые осуществляются с целью вмешательства во внутренние дела Чехии, но при этом являются составной частью российских гибридных кампаний против НАТО, ЕС и Украины", — говорится в докладе.

По данным СБИ, Чехия неоднократно была целью кибератак со стороны России с целью сбора секретных данных в сфере обороны, дипломатии и экономики. Самую активную деятельность вела хакерская группировка APT28/Sofacy (она же Fancy Bear) с помощью компьютерных структур, расположенных в третьих странах.

Утверждается, что хакерские атаки были проведены на стратегические чешские ведомства и объекты, а также на личные адреса некоторых политиков. В частности, нападению подверглись адреса электронной почты премьера Богуслава Соботки, а в начале 2017 года была зафиксирована многомесячная атака хакеров на МИД, сообщается в докладе контрразведки.

Деятельность разведслужб Китая в Чехии направлена, прежде всего, на усиление экономического влияния этой страны в республике, а также на нарушение чешско-тайваньских отношений, отмечает СБИ.

Хакерскую группу Fancy Bear в последние годы подозревают в серии кибератак на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. Наиболее известными из таких обвинений стали обвинения во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию властей РФ. Никаких доказательств последнего представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.