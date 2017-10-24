Испанский суд подтвердил приговор об экстрадиции программиста Лисова в США

МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Национальная судебная палата Испании оставила в силе вынесенный ранее приговор об экстрадиции в США российского программиста Станислава Лисова, говорится в судебном решении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

В январе 2017 года в Барселоне был задержан российский программист Станислав Лисов, экстрадиции которого требуют США. В начале августа стало известно, что 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В постановлении говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов "у финансовых институтов с июня 2012 по январь 2015 года".

В начале сентября адвокаты подали жалобу на решение 4 секции Национальной судебной палаты. Эта жалоба была рассмотрена на пленарном заседании палаты 6 октября.

В итоге было принято решение отклонить жалобу стороны защиты. Однако в тексте постановления уточняется, что окончательное решение о выдаче судебным органам США Лисова остается за правительством Испании.

Дальнейшее обжалование судебного решения в Национальной судебной палате невозможно, однако, как заявлял ранее адвокат Лисова Олег Губарев, возможно подать жалобу в Конституционный суд.