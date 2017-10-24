Саакашвили поселился в палатке возле здания Рады

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился во вторник в палатке вместе с протестующими возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к протестующим у здания Верховной рады. Он также призвал оппозиционных политиков присоединиться к нему.

Палатка политика стоит в Мариинском парке, возле нее стоят несколько охранников, которые никого к ней не пускают. Некоторые участники акции протеста заявили РИА Новости, что сомневаются в искренности намерений Саакашвили жить в палаточном городке. "Посмотрим как он будет с нами жить. Может, для телевидения показал, что поселился, а завтра вернется в теплый дом", — заявил участник акции проста с позывным "Легкий".

В четверг Саакашвили уже посещал палаточный городок. Он заявил журналистам, что там находятся очень "хорошие, интеллигентные люди". Он ознакомился с бытом проживающих в нем активистов; его накормили супом, ему понравилось.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.