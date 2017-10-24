Госспецсвязь Украины не исключает новой волны кибератак

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Госслужба специальной связи и защиты информации Украины не исключает, что кибератаки на одесский аэропорт и киевский метрополитен могут быть началом новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.

Ранее во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на банковские и информационные системы, используемые этими ведомствами. Киберполиция заявила, что пока не получала заявлений от государственных органов о кибератаках, массовых инцидентов не зафиксировано.

"Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о возможном начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины 24.10.2017", — говорится в сообщении на сайте CERT-UA.

По данным ведомства, пока установлены единичные случаи атак (Одесской аэропорт и Киевский метрополитен). Согласно сообщению, атака происходит посредством распространения вируса-шифровальщика Locky.

По данным CERT-UA, в атаке, совершенной во вторник на некоторые объекты инфраструктуры Украины использовалась техника DDE, которая активировала выполнения вредоносного кода на компьютере пользователя. Ведомство также дает рекомендации, как выявить такую атаку и приводит ссылки, доступ к которым надо заблокировать, чтобы избежать поражения этим вирусом.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла о возможной масштабной кибератаке на госструктуры и частные компании с целью дестабилизации ситуации в стране.