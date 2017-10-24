Госспецсвязь Украины не исключает новой волны кибератак

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Госслужба специальной связи и защиты информации Украины не исключает, что кибератаки на одесский аэропорт и киевский метрополитен могут быть началом новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.
"Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о возможном начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины 24.10.2017", — говорится в сообщении на сайте CERT-UA.
По данным ведомства, пока установлены единичные случаи атак (Одесской аэропорт и Киевский метрополитен). Согласно сообщению, атака происходит посредством распространения вируса-шифровальщика Locky.
Ранее Служба безопасности Украины заявляла о возможной масштабной кибератаке на госструктуры и частные компании с целью дестабилизации ситуации в стране.