Погранслужба Украины анонсировала новый проект по защите границы страны

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины намерена начать реализацию нового проекта по оборудованию границы с РФ защитными сооружениями, он также предусматривает строительство модульных городков для пограничников, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Слободян сообщил, что новый проект погранслужбы не означает остановку проекта по инженерно-техническому оборудованию границы Украины, который был утвержден украинским правительством в 2015 году и получил название "Стена". По словам Слободяна, старый проект предусматривает более масштабное обустройство границы в рамках всей страны, тогда как новый предполагает точечное строительство относительно недорогих инженерных сооружений, которые позволят бороться с бесконтрольным пересечением украино-российской границы.

По его словам, разработанный проект имеет два аспекта. "Речь идет о двух моментах – первое это оперативное инженерное оборудование границы, второе – повышение плотности охраны государственных границы Украины", — сказал Слободян.

Он сообщил, что оперативное инженерное оборудование границы сегодня является насущной проблемой для Украины и что для реализации этой части проекта не нужно больших финансовых ресурсов.

При этом Слободян отметил, что второй аспект проекта предусматривает строительство модульных городков для пограничников вдоль линии границы с РФ.

"Это более масштабная история, которая требует и больше средств, и больше времени, но к реализации этой идеи мы будем активно подключать международных доноров, потому что тут есть и их прямая заинтересованность в повышении эффективности защиты государственной границы Украины", — добавил Слободян.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.