СБУ заявила, что заблокировала распространение компьютерного вируса

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет, что заблокировала дальнейшее распространение компьютерного вируса, угрозы безопасности движения в метро Киева в одесском аэропорту нет.

Во вторник киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на банковские и информационные системы, используемые этими ведомствами. Госспецсвязи не исключает, что кибератаки на аэропорт и метро могут быть началом новой волны атак на информресурсы Украины.

В сообщении на сайте СБУ сообщается, что сотрудники службы безопасности Украины оперативно проанализировали и блокировали новые случаи поражения компьютеров вирусом. Специалисты спецслужбы установили, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой технической поддержки компании Майкрософт.

"Сегодня, 24 октября, кибератаке по этой схеме, в частности, подвергся киевский метрополитен и одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров. Сейчас дальнейшее распространение вируса приостановлено, угрозы безопасности движения нет", — говорится в сообщении.