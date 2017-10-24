Анастасиадис пригласил Путина посетить с визитом Кипр

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Кипр.

"Господин президент, хотел бы еще раз выразить свою самую теплую благодарность за приглашение посетить Москву. И за то гостеприимство, которое было оказано мне, моей супруге и всей делегации. Я надеюсь, что мне будет представлена возможность отплатить вам таким же гостеприимством, продемонстрировать теплоту и со своей стороны и со стороны всего кипрского народа, принимая вас у себя на Кипре", — сказала Анастасиадис на совместной пресс-конференции с президентом РФ.