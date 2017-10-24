В Испании вышла книга немецкого журналиста Зайпеля о Путине

МАДРИД, 24 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Книга немецкого журналиста Хуберта Зайпеля, посвященная президенту России Владимиру Путину, вышла в свет в Испании, о деталях выхода книги журналистам рассказал президент издательского фонда Almuzara Мануэль Пиментель, занимавшийся переводом и выпуском этого издания.

"В Испании большой интерес к личности Владимира Путина, и не только как к политическому лидеру, есть желание узнать еще с другой, более личной стороны", — заявил Пиментель.

По его словам, интерес к данному изданию уже выражали не только политические лидеры, но и представители бизнеса, культуры.

Как заявил директор издательского дома, общий тираж книги составит порядка 3 тысяч экземпляров, ее можно будет купить во всех крупнейших книжных магазинах. По его словам, работа над переводом книги была интересной, весь процесс перевода занял порядка трех месяцев.

Как заявил Александр Черносвитов, директор фонда имени Александра Пушкина в Мадриде, который помогал в организации выпуска этой книги в Испании, перевод сделан очень качественно и правильно, учитывая ее тематику. Он добавил, что "одна из самых важных целей выхода данной книги состоит в том, что испанские читатели смогут познакомиться с иной точкой зрения, нежели той, которая преобладает в испанских СМИ".

Немецкий журналист Хуберт Зайпель является автором нашумевшего документально фильма "Я, Путин. Портрет", а также автором книги о Владимире Путине, которая в русском издании называется "Путин: логика власти". Эта книга, помимо издания на немецком языке, была ранее переведена на русский и итальянский языки, отныне книга доступна и на испанском языке.