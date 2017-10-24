Украинская миграционная служба назвала основание для выдворения Саакашвили

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Миграционная служба Украины заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения из Украины.
"Государственная миграционная служба Украины констатирует, что пока Михаил Саакашвили игнорирует вопросы урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении на сайте миграционной службы во вторник вечером.
Также миграционная служба Украины заявила, что отказала в предоставлении дополнительной защиты Саакашвили из-за ненадлежащего оформления заявления.