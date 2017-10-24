ГПУ уточнила, что в Россию направлен запрос о вручении подозрения Тюрину

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины в рамках международной правовой помощи направила в РФ запросы на проведение следственных действий в отношении предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимира Тюрина, а не о его экстрадиции, сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Во вторник информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что Генпрокуратура Украины 9 октября направила запрос в РФ об экстрадиции Тюрина.
"Запрос на правовую помощь по Тюрину уже направлено. Речь идет, в частности, о вручении ему сообщения о подозрении по статье 115 (умышленное убийство — ред.) УК, а также совершении других следственных действий", — сообщил Енин в комментарии информационному агентству УНН.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.
Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.