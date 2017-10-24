ГПУ уточнила, что в Россию направлен запрос о вручении подозрения Тюрину

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины в рамках международной правовой помощи направила в РФ запросы на проведение следственных действий в отношении предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимира Тюрина, а не о его экстрадиции, сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Однако Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Во вторник информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что Генпрокуратура Украины 9 октября направила запрос в РФ об экстрадиции Тюрина.

"Запрос на правовую помощь по Тюрину уже направлено. Речь идет, в частности, о вручении ему сообщения о подозрении по статье 115 (умышленное убийство — ред.) УК, а также совершении других следственных действий", — сообщил Енин в комментарии информационному агентству УНН.

При этом он уточнил, что Генпрокуратура не направляла в РФ запрос о выдаче Украине Тюрина.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.