Путин о кипрском конфликте: решение должны принять сами киприоты

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Окончательное решение относительно урегулирования ситуации на Кипре должны принять сами киприоты без давления извне, заявил президент России Владимир Путин.

"Естественно, в ходе встречи были затронуты и актуальные вопросы европейской и глобальной повестки дня. Мы подтвердили господину президенту принципиальную позицию России в пользу всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Кипре на основе резолюции Совета Безопасности ООН и договоренностей кипрских сторон", — сказал Путин по итогам переговоров с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

"Считаем важным, чтобы окончательное решение принималось самими киприотами без вмешательства извне и навязывания готовых рецептов", — добавил Путин.