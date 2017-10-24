Путин о кипрском конфликте: решение должны принять сами киприоты

18:3924.10.2017
(обновлено: 18:40 24.10.2017)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Окончательное решение относительно урегулирования ситуации на Кипре должны принять сами киприоты без давления извне, заявил президент России Владимир Путин.
"Естественно, в ходе встречи были затронуты и актуальные вопросы европейской и глобальной повестки дня. Мы подтвердили господину президенту принципиальную позицию России в пользу всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Кипре на основе резолюции Совета Безопасности ООН и договоренностей кипрских сторон", — сказал Путин по итогам переговоров с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
"Считаем важным, чтобы окончательное решение принималось самими киприотами без вмешательства извне и навязывания готовых рецептов", — добавил Путин.