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Порошенко увидел "свет в конце тоннеля" в Донбассе

18:3724.10.2017
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".

Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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"К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

Президент заявил, что если в 2015 году, когда он выдвинул инициативу о введении "голубых касок" ООН в Донбасс для обеспечения мира, никто в это не верил и никто в мире Киев не поддержал, то сегодня у страны есть "твердая поддержка партнеров".

Накануне украинский лидер побывал в подконтрольной Киеву Авдеевке в Донецкой области и заявил жителям, что делает все возможное для появления в Донбассе миротворцев ООН.

"Не конец тоннеля, а приближающийся поезд"

По мнению заместителя директора Центра геополитических экспертиз, политолога Натальи Макеевой, ни о каком улучшении ситуации в Донбассе пока говорить не приходится.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"На мой взгляд, человек окончательно потерял всякую связь с объективной реальностью. И поездка в Авдеевку его ни в чем не убедила, а это одно из самых опасных мест на Донбассе. И то, что он принимает за "свет в конце тоннеля", это, как в анекдоте, скорее всего, приближающийся поезд, который давит все на своем пути", — отметила Макеева в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, Киеву стоит воспользоваться опытом российских миротворцев.

"И на Донбассе, на мой взгляд, единственный, кто может реально проконтролировать отсутствие каких бы то ни было столкновений — это наши военные с мандатом ООН. Если же туда войдут, например, натовцы, то это стопроцентно приведет только к усугублению ситуации. И ни в коем случае нельзя этого допускать", — сказала политолог.

Введение миротворцев

Москва поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но, как отметил президент Владимир Путин, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция России по размещению миротворцев гибкая.

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко выступил против предложенного Россией проекта. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Саботаж Минских соглашений

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что Киев саботирует каждый пункт Минских соглашений.

"Все давно поняли, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить. А сейчас, когда ситуация внутри страны и с экономической, и внутриполитической точки зрения, деградировала до предела, когда там полиция газ применяет против демонстрантов, теперь представить себе, что президент Украины решится хоть на какой-то шаг по исполнению минских соглашений, я не знаю, я не представляю, как это сделать", — сказал Путин на пленарном заседании клуба "Валдай".

Президент РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В соответствии с Минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе, Украина до конца 2015 года должна была провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Киев до сих пор не выполнил эту часть соглашения. Закон об особом статусе этих районов, принятый еще в 2014 году, так и не применялся и был продлен в октябре 2017 года еще на год.

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