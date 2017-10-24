Порошенко увидел "свет в конце тоннеля" в Донбассе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".
Президент заявил, что если в 2015 году, когда он выдвинул инициативу о введении "голубых касок" ООН в Донбасс для обеспечения мира, никто в это не верил и никто в мире Киев не поддержал, то сегодня у страны есть "твердая поддержка партнеров".
Накануне украинский лидер побывал в подконтрольной Киеву Авдеевке в Донецкой области и заявил жителям, что делает все возможное для появления в Донбассе миротворцев ООН.
"Не конец тоннеля, а приближающийся поезд"
По мнению заместителя директора Центра геополитических экспертиз, политолога Натальи Макеевой, ни о каком улучшении ситуации в Донбассе пока говорить не приходится.
По ее мнению, Киеву стоит воспользоваться опытом российских миротворцев.
Введение миротворцев
Москва поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но, как отметил президент Владимир Путин, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция России по размещению миротворцев гибкая.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.
Саботаж Минских соглашений
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что Киев саботирует каждый пункт Минских соглашений.
"Все давно поняли, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить. А сейчас, когда ситуация внутри страны и с экономической, и внутриполитической точки зрения, деградировала до предела, когда там полиция газ применяет против демонстрантов, теперь представить себе, что президент Украины решится хоть на какой-то шаг по исполнению минских соглашений, я не знаю, я не представляю, как это сделать", — сказал Путин на пленарном заседании клуба "Валдай".