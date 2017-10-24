Число погибших в пожарах в Португалии возросло до 45 человек

МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Португалии, которые полыхали в стране чуть более недели назад, возросло до 45 человек, сообщает Publico.

Как пишет издание, один человек умер в больнице города Порту от полученных ожогов. До этого на выходных Publico сообщало о 44 погибших.

С 15 по 16 октября в стране было зарегистрировано 700 очагов возгорания. По официальным данным, травмы получили 70 человек. В результате глава МВД страны Констанца Урбану подала в отставку.

Число жертв лесных пожаров в Португалии в этом году превысило 100 человек – 64 человека погибли в июне в результате пожара в Педроган-Гранди (округ Лейрия), 250 человек тогда пострадали.

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