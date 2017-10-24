Несколько десятков человек продолжают акцию протеста у Рады в Киеве

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек продолжают акцию протеста возле здания Верховной рады Украины в Киеве, обстановка в палаточном городке остается спокойной, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов несут службу у палаточного городка и здания парламента в усиленном режиме, хотя число силовиков также сократилось.
В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.