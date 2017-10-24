Несколько десятков человек продолжают акцию протеста у Рады в Киеве

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек продолжают акцию протеста возле здания Верховной рады Украины в Киеве, обстановка в палаточном городке остается спокойной, передает корреспондент РИА Новости.

Группа людей с шевронами батальона "Донбасс" организовали в лагере сбор средств "На пули". В банке для сбора денег лежат мелкие купюры. Активисты, отвечающие за питание, разожгли печь в полевой кухне и готовят ужин. Со сцены, установленной на площади Конституции возле Рады, играет украинская музыка.

Сотрудники правоохранительных органов несут службу у палаточного городка и здания парламента в усиленном режиме, хотя число силовиков также сократилось.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.