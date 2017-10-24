Один человек получил ранение из-за обстрела в Донецке, завили в СЦКК

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Один человек получил ранение на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили во вторник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"В 13.45 (совпадает с мск) со стороны Марьинки (под контролем Киева) ВСУ открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по поселкам Трудовские и Александровка. В результате обстрела осколочное ранение правой руки получил мирный житель 1954 года рождения, проживающий в Александровке", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.