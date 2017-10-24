Российские СМИ и украинские госучреждения подверглись вирусной атаке

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, зафиксировала кибератаки с применением вируса-шифровальщика на ряд российских СМИ, а также на ряд госучреждений и стратегических объектов на Украине, говорится в сообщении компании.

"В России зафиксирована атака на СМИ вирусом-шифровальщиком. Group-IB стало известно как минимум о трех пострадавших редакциях. Мы следим за развитием событий и чуть позже сообщим технические подробности инцидентов", — сообщает Group-IB в своем Telegram-канале.

"Судя по всему, мы столкнулись с новой эпидемией. Жертвой вируса-шифровальщика стали не только российские СМИ, но и ряд госучреждений и стратегических объектов на Украине", — отмечают в компании.

Ранее во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам.