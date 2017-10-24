Касперского не позвали на слушания в конгресс США

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Палата представителей конгресса США не пригласила главу "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского на слушания по вопросам кибербезопасности в среду, но намерена сделать это позднее, сообщили РИА Новости в комитете по науке, космосу и технологиям палаты.

В среду в подкомитете по надзору комитета палаты по науке, космосу и технологиям пройдут первые слушания по вопросу "Лаборатории Касперского". Касперский ранее заявлял о готовности принять в них участие.

"На эти слушания он не был приглашен. Но его планируют пригласить в будущем. Дата следующих слушаний пока не определена", — сказал представитель комитета.

В ближайших слушаниях примут участие специалисты по компьютерной безопасности экспертных центров США, а также представитель Управления общего обслуживания, которое занимается обеспечением деятельности федерального правительства.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.