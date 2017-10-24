Британия запросила у Facebook данные об активности российских аккаунтов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Компания Facebook подтвердила, что получила письмо парламентского комитета Великобритании с запросом на информацию о возможном влиянии аккаунтов из России на ход референдума по Brexit и выборы 2017 года.

Ранее руководитель парламентского комитета Великобритании по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дэмиан Коллинз сделал запрос на имя главы Facebook Марка Цукерберга, в котором попросил предоставить британским депутатам данные об активности русских аккаунтов в ходе референдума по Brexit и всеобщих выборов 2017 года.

"Мы получили письмо от комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту и ответим на запрос, как только у нас появится возможность", — заявил РИА Новости представитель Facebook.

Запрос в Facebook был сделан 19 октября в рамках депутатского расследования феномена fake news. В документе говорится, что часть расследования будет сосредоточена на роли иностранных действующих лиц в избирательных кампаниях и их возможном влиянии на ход политического дискурса.

В частности, британские депутаты спрашивают Цукерберга, какого рода реклама была оплачена с русских аккаунтов, просят список русских профильных страниц и данные об их целевой аудитории и интересуются: "Сколько денег было заплачено за рекламу на этих страницах и за их продвижение? Сколько раз эта реклама была просмотрена? Сколько раз эти страницы были просмотрены?"

Ранее член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу призвал парламент и избирательную комиссию проверить, все ли средства на референдум о Brexit поступили из законных источников. По словам Брэдшоу, вопрос финансирования заслуживает особого внимания на фоне "всеобщей обеспокоенности относительно иностранного и в частности российского влияния на западные демократические процессы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.