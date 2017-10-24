В Австралии сфотографировали земляного червя длиной почти в метр

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жительница австралийского штата Квинсленд сфотографировала огромного дождевого червя, выползшего на поверхность после дождя. Фотографию опубликовал портал 7 News Brisbane.

This giant earthworm was captured at Mount Tambourine. Picture: Kelli Mace. #7News Публикация от 7 News Queensland (@7newsqueensland) Окт 23 2017 в 8:17 PDT

Местная жительница по имени Келли Мэйс обнаружила создание на горе под названием Тамборин. Червь, относящийся к виду Digaster longmani, выполз на поверхность из-за того, что его нору затопило из-за дождей. Длина беспозвоночных этого вида может достигать двух метров, утверждает издание.

Сотрудник Музея Квинсленда Роберт Рэйвен сказал изданию Courier Mail, что длина червя на фото — примерно 80 сантиметров, но если бы он растянулся полностью, то она могла бы превысить и один метр.

Многие комментаторы записи 7 News Brisbane в Facebook сошлись, что такой "добыче" могли бы обрадоваться многие рыболовы.

"Да, не отказался бы сходить с таким на рыбалку", — написал один из них.

"Думаю, тут нужен крючок побольше", — отметил другой.