Чавушоглу призвал Грецию не становиться пристанищем для беглецов из Турции

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Греция не должна стать пристанищем для 995 граждан Турции, обвиняемых в причастности к попытке переворота в июле прошлого года и попросивших там политическое убежище, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Власти Турции обвинили оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в ее организации и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. Около 50 тысяч человек были арестованы в стране после этих событий за причастность к организации Гюлена (FETO), около 140 тысяч госслужащих уволены.

"После 15 июля (2016 года – ред.) в Греции попросили убежища 995 человек. Мы бы не хотели, чтобы Греция стала пристанищем для членов FETО", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом в Анкаре. Котзиас находится в Турции с рабочим визитом.