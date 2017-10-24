Чавушоглу призвал Грецию не становиться пристанищем для беглецов из Турции

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Греция не должна стать пристанищем для 995 граждан Турции, обвиняемых в причастности к попытке переворота в июле прошлого года и попросивших там политическое убежище, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
"После 15 июля (2016 года – ред.) в Греции попросили убежища 995 человек. Мы бы не хотели, чтобы Греция стала пристанищем для членов FETО", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом в Анкаре. Котзиас находится в Турции с рабочим визитом.