Саакашвили решил присоединиться к протестующим в палаточном городке у Рады

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял решение присоединиться к протестующим в палаточном городке у здания Верховной рады Украины, но не уточнил, собирается ли он постоянно жить там с ними.

В четверг Саакашвили уже посещал палаточный городок. Он заявил журналистам, что там находятся очень "хорошие, интеллигентные люди". Он ознакомился с бытом проживающих в нем активистов; его накормили супом, ему понравилось.

"Я принял решение переместиться к протестующим… к Раде", — заявил Саакашвили во вторник на брифинге. Он также призвал оппозиционные силы присоединиться к нему.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.