МИД России: многосторонних встреч по КНДР в ближайшее время не планируется

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что в ближайшее время многосторонних встреч по ситуации с КНДР не планируется, идут двусторонние контакты на рабочем уровне.

"В ближайшее время такие встречи не планируются. Мы продолжаем усилия по урегулированию ситуации на корейском полуострове в двусторонних контактах с основными участниками переговоров", — сказал Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения многосторонних контактов по ситуации на Корейском полуострове.