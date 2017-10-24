В Курдистане требуют роспуска администрации Барзани

Иракские военные прибывают в первый квартал на южной окраине Киркука. Архивное фото

Иракские военные прибывают в первый квартал на южной окраине Киркука. Архивное фото

КАИР, 24 окт — РИА Новости. Влиятельное в Иракском Курдистане оппозиционное движение "Горан" ("Перемены") и ряд других партий потребовали роспуска президентской администрации автономии и создания правительства национального спасения, заявил РИА Новости член исполнительного совета движения Мухаммед Тауфик Рахим.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

"Движение договорилось с Исламской группой Курдистан (партия) и с союзом, возглавляемым Бархамом Салихом (Союз за демократию и справедливость) о создании дорожной карты, включающей в себя пять требований, главным из которых является роспуск президентской администрации региона и формирование правительства спасения", — сказал Рахим.

Он обвинил нынешнее правительство автономии в неспособности найти приемлемое решения по выходу из сложившегося кризиса.

"Сформировали комитет, задачей которого станет убеждение всех других сторон и партий в необходимости формирования переходного правительства национального спасения для поиска приемлемого выходы из кризисов", — заявил курдский оппозиционер.

По данным министерства пешмерга, бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули во вторник утром на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбила оба наступления.

Армия Ирака в свою очередь заявляет, что не участвовала в столкновениях с курдскими военизированными формированиями.