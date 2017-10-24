С Януковича сняли большинство обвинений по делу о "майдане", заявила защита

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Украины сняла с экс-президента Виктора Януковича большую часть обвинений по делу об акциях протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов, говорится в сообщении адвокатского объединение AVER LEX, членом которого является защитник бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что в суде рассматривается дело Януковича по обвинению в госизмене, после чего начнется судебный процесс над экс-президентом по делу о событиях на "евромайдане".

"Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014 годов митингующих, в том числе, студентов и журналистов. Также Виктор Янукович уже не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Но вместо того, чтобы установить настоящих виновников преступлений, расследование было прекращено", — говорится в сообщении со ссылкой на Сердюка.

По словам адвоката, "большая часть первоначального обвинения сегодня уже полностью опровергнута, а остаток выделен в отдельное производство, относительно которого нет доказательств".