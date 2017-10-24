МВД ЛНР в 2017 году предотвратило четыре теракта

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. Архивное фото

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники МВД ЛНР предотвратили за девять месяцев 2017 года четыре теракта, в их подготовке подозревают украинские спецслужбы, заявили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Кроме борьбы с криминалитетом, министерство внутренних дел ЛНР ведет активное противодействие диверсионной деятельности со стороны СБУ (Службы безопасности Украины), подразделений ВСУ (вооруженных сил Украины) и Нацгвардии Украины. Сотрудниками министерства предотвращено четыре террористических акта", — сказал собеседник агентства.

Правоохранители за этот период пресекли деятельность трех диверсионных групп СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины, действовавших, по данным МВД ЛНР, под видом бандформирований, утверждают в ведомстве. МВД ведет системную работу по обнаружению и ликвидации тайников с оружием и боеприпасами.

"С начала года установлено нахождение 21 такого схрона. Также ликвидировано около 250 незаконных арсеналов оружия и боеприпасов. К слову, изъятого вполне достаточно, чтобы вооружить мотострелковую роту и воевать по всем правилам военного искусства минимум в течение недели", — заявили в МВД.