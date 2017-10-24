На Украине Саакашвили не отказывали в статусе беженца, заявил адвокат

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов не считает, что украинская миграционная служба отказала политику в предоставлении статуса беженца.

Ранее во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Луценко также обвинил Саакашвили в том, что он "перешел красную линию", устраивает провокации "с целью личного захвата власти", и данные об этом есть у следствия. Саакашвили заявил, что ему не дали документов, оспаривающих право пребывания на Украине.

"На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ", — заявил Богомазов РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.