Минэнерго будет содействовать поставкам российского оборудования в Ирак

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минэнерго РФ будет содействовать желанию Ирака увеличить закупки российского энергооборудования, сообщил журналистам замглавы ведомства Кирилл Молодцов.

"Иракская сторона высказывает большие пожелания в увеличении участия российских энергопоставляющих компаний, имеется в виду оборудования…. Так как большое количество ТЭС построено на российском оборудовании, на советском оборудовании. Поэтому будем активно воздействовать на это", — сказал он.

Он заметил, что речь идёт не только о поставках оборудования, но и строительстве объектов "под ключ". Молодцов отметил, что о готовности увеличить экспорт энергооборудования заявляли "Силовые машины", "Технопромэкспорт", группа "ГМС", "Римера", "Стройнефтегаз", "Интер РАО-Инжиниринг".

Ранее под председательством Молодцова, замминистра электроэнергетики Ирака Абдулхамза Хади Абуда и замминистра нефти Ирака Мутасима Акрама Хасана состоялось заседание российско-иракской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Стороны обменялись мнениями о текущих и перспективных проектах сотрудничества в области энергетики, подтвердили взаимную заинтересованность в расширении рамок двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и в области электроэнергетики.

По итогам встречи подписан протокол. "Большой протокол подписан. Работа будет не только по нефтегазовой тематике, но и в том числе по электроэнергетике и по вопросам всего остального", — заявил журналистам Молодцов.