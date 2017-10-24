Чайка предположил, что Браудера могут экстрадировать в США

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что существует шанс экстрадиции инвестора Уильяма Браудера из Великобритании в США для привлечения к уголовной ответственности.

В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск по обвинению в крупных налоговых махинациях. В России он заочно осужден на девять лет колонии.

"(Есть) шанс, наверное, экстрадиции Браудера в США из Великобритании для привлечения к уголовной ответственности. Он же неспроста поменял гражданство. Он был гражданин США…, принял подданство Великобритании, полагая, что Великобритания никому никого не выдает, и он там чувствует себя более спокойно", — сказал Чайка, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Чайка направил в США более 1000 листов документов о преступлениях Браудера в РФ с призывом возбудить в отношении инвестора уголовное дело. Однако на сегодняшний день сотрудничество со Штатами по этому вопросу находится в тупике, констатировал генпрокурор России.

© AP Photo / Remy de la Mauviniere США аннулировали визу Браудера

Браудер — международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.

Накануне Браудер заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест.