Власти Каталонии рассматривают возможность проведения выборов в автономии

МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Правительство Каталонии рассматривает возможность проведения в автономном сообществе выборов, заявил депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Карлес Риера.
"Нам известно, что это обсуждается в каталонском правительства. Есть предложение провести выборы в автономном сообществе", — заявил он на пресс-конференции, добавив, что его партия (представлена в каталонском парламенте десятью депутатами) категорически против такого варианта, поскольку это "ядерное оружие для того, чтобы покончить с процессом каталонской независимости".
"Это был бы акт подчинения, вассальной зависимости. К нам относятся как к колонии. Объявление о проведении выборов в автономии было бы разрушительным инструментом для остановки процесса независимости", — сказал представитель леворадикальной партии, призвав главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона делать ставку не на выборы, а на провозглашение независимости.
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.