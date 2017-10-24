Власти Каталонии рассматривают возможность проведения выборов в автономии

МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Правительство Каталонии рассматривает возможность проведения в автономном сообществе выборов, заявил депутат от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Карлес Риера.

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признают власти Испании. По данным местных властей, за независимость высказались 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Для разрешения кризиса с автономией правительство Испании на экстренном заседании 21 октября постановило применить 155-ю статью конституции, которая предполагает ограничение автономии Каталонии.

"Нам известно, что это обсуждается в каталонском правительства. Есть предложение провести выборы в автономном сообществе", — заявил он на пресс-конференции, добавив, что его партия (представлена в каталонском парламенте десятью депутатами) категорически против такого варианта, поскольку это "ядерное оружие для того, чтобы покончить с процессом каталонской независимости".

"Это был бы акт подчинения, вассальной зависимости. К нам относятся как к колонии. Объявление о проведении выборов в автономии было бы разрушительным инструментом для остановки процесса независимости", — сказал представитель леворадикальной партии, призвав главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона делать ставку не на выборы, а на провозглашение независимости.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.