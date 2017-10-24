Украина выдворила из страны 20 сторонников Саакашвили

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украина выдворяет из страны 20 граждан Грузии из окружения грузинского экс-президента, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил во вторник журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее генпрокурор Украины обвинил соратников Саакашвили, устроивших митинг у здания парламента в Киеве, в подготовке силового переворота. По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

Луценко утверждает, что эти 20 граждан Грузии, оформленные как "деятели культуры", на самом деле таковыми не являлись, но работали у Саакашвили.

"Таким образом, эти 20 лиц имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины", — заявил Луценко журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел. Во вторник Луценко заявил, что миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны.