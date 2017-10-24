Украина выдворила из страны 20 сторонников Саакашвили

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украина выдворяет из страны 20 граждан Грузии из окружения грузинского экс-президента, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил во вторник журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко утверждает, что эти 20 граждан Грузии, оформленные как "деятели культуры", на самом деле таковыми не являлись, но работали у Саакашвили.
"Таким образом, эти 20 лиц имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины", — заявил Луценко журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел. Во вторник Луценко заявил, что миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны.