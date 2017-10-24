В США скончался астронавт, командовавший первым экипажем "Челленджера"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американский астронавт Пол Уайтц, который командовал первым полетом космического шаттла "Челленджер", скончался в возрасте 85 лет, сообщает портал космических новостей collectSpace.

​Дочь Уайтца сообщила, что он мирно скончался в своем доме в городе Флагстафф в штате Аризона.

Уайтц был зачислен в отряд астронавтов НАСА в 1966 году. Свой первый полет он совершил в 1973 году. Эта миссия стала первым пилотируемым полетом на первую американскую космическую станцию "Скайлэб".

Через десять лет Уайтц в 1983 году полетел в космос в качестве командира экипажа на шаттле "Челленджер".

Он ушел из отряда астронавтов в 1988 году и до 1994 года работал заместителем директора Космического центра имени Линдона Джонсона.

Paul Weitz, Skylab Astronaut & commander of 1st flight of space shuttle Challenger, dead at 85 https://t.co/F65GYujAMY | via #CBSNews | — Gene J. Mikulka (@genejm29) 24 октября 2017 г.

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