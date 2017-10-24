В киевском суде задержали подозреваемого в "телефонном" терроризме

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Уроженец России, военнослужащий ВС Украины, находящийся в розыске за ложное сообщение о минировании, оказался среди задержанных во вторник в киевском суде во время потасовки с правоохранителями, сообщила пресс-служба киевской полиции.
"После разблокирования здания суда в Шевченковское управление полиции доставили 30 человек. Во время установки их анкетных данных выяснилось, что среди доставленных есть уроженец РФ, 1991 года рождения, который находится в розыске за заведомо ложное сообщение о минировании Березанской исправительной колонии", — сообщает полиция.
"Во время проверки также установлено, что ранее мужчина, который является военнослужащим вооруженных сил Украины, самовольно оставил воинскую часть в Ужгороде. Эта информация будет тщательно проверена", — добавили в полиции.
*Экстремистская организация, запрещенная в России