В киевском суде задержали подозреваемого в "телефонном" терроризме

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Уроженец России, военнослужащий ВС Украины, находящийся в розыске за ложное сообщение о минировании, оказался среди задержанных во вторник в киевском суде во время потасовки с правоохранителями, сообщила пресс-служба киевской полиции.

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал. Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия"*, запрещено в РФ.

"После разблокирования здания суда в Шевченковское управление полиции доставили 30 человек. Во время установки их анкетных данных выяснилось, что среди доставленных есть уроженец РФ, 1991 года рождения, который находится в розыске за заведомо ложное сообщение о минировании Березанской исправительной колонии", — сообщает полиция.

По данным пресс-службы, ему объявят о подозрении в правонарушении в Святошинском районном суде по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Уроженцу РФ, который проживает в Вышгороде Киевской области, грозит до семи лет лишения свободы.

"Во время проверки также установлено, что ранее мужчина, который является военнослужащим вооруженных сил Украины, самовольно оставил воинскую часть в Ужгороде. Эта информация будет тщательно проверена", — добавили в полиции.

*Экстремистская организация, запрещенная в России