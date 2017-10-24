В Литве известного модельера раскритиковали за любовь к России

ВИЛЬНЮС, 24 окт – РИА Новости. Литовские пользователи социальных сетей и местные СМИ раскритиковали модельера Юозаса Статкявичюса за его интервью Sputnik Литва.
Литовским журналистам и интернет-пользователям не понравилось то, что, по их мнению, модельер согласился беседовать с "кремлевским пропагандистским порталом" и нелестно отозвался о ситуации в республике.
Ведущий Андрюс Тапинас на своей странице в Facebook назвал Статкявичюса "тряпкой".
Издание Delfi также сразу же обратило внимание на интервью Sputnik.
"Кремлевский рупор "Sputnik Литва" взялся и за известного литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса", — пишет издание, отмечая, что в интервью "Литве адресуются не самые красивые слова, хотя и утверждается, что Статкявичюс Литву любит и старается работать только ради нее".
При этом Delfi приводит комментарий модельера, где Статкявичюс говорит, что в литовских СМИ ему бы не дали выразить свою точку зрения на происходящее в стране.
При этом, как утверждает издание, "дизайнер не дал ясного ответа", говорил ли он то, что написано в интервью.
Власти балтийской республики регулярно заявляют о необходимости борьбы с "российской пропагандой" и препятствуют работе российских СМИ. Как отметили в МИД России, "любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".
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