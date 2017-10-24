В Литве известного модельера раскритиковали за любовь к России

ВИЛЬНЮС, 24 окт – РИА Новости. Литовские пользователи социальных сетей и местные СМИ раскритиковали модельера Юозаса Статкявичюса за его интервью Sputnik Литва.

В эксклюзивном интервью, опубликованном 23 октября, модельер признался, что любит Россию и ему надоела литовская пропаганда. Статкявичюс жестко высказался о внутренних проблемах своей страны и отсутствии их решения, а также подчеркнул, что имеет полное право выражать свою точку зрения.

Литовским журналистам и интернет-пользователям не понравилось то, что, по их мнению, модельер согласился беседовать с "кремлевским пропагандистским порталом" и нелестно отозвался о ситуации в республике.

Ведущий Андрюс Тапинас на своей странице в Facebook назвал Статкявичюса "тряпкой".

Издание Delfi также сразу же обратило внимание на интервью Sputnik.

"Кремлевский рупор "Sputnik Литва" взялся и за известного литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса", — пишет издание, отмечая, что в интервью "Литве адресуются не самые красивые слова, хотя и утверждается, что Статкявичюс Литву любит и старается работать только ради нее".

При этом Delfi приводит комментарий модельера, где Статкявичюс говорит, что в литовских СМИ ему бы не дали выразить свою точку зрения на происходящее в стране.

"Я художник, и странно, что любое мое словечко <…> ловится и переводится как кому нужно. Вы ведь не напишите, что я люблю свою страну? И делаю все только ради Литвы! Работаю, очень стараюсь! Но вы, желая заработать, что понятно, делаете из мухи слона, а потом, конечно, находится, кто воспользовался", — заявил модельер.

При этом, как утверждает издание, "дизайнер не дал ясного ответа", говорил ли он то, что написано в интервью.

Власти балтийской республики регулярно заявляют о необходимости борьбы с "российской пропагандой" и препятствуют работе российских СМИ. Как отметили в МИД России, "любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

