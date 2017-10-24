В США пара получила 29 килограммов марихуаны в заказе из интернет-магазина

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Двое жителей города Орландо из штата Флорида получили через Amazon 29,5 килограммов марихуаны, сообщает местный телеканал WFTV9.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery 📦-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU — Jeff Deal (@JDealWFTV) 20 октября 2017 г.

Мужчина и его невеста, чьи имена не называются из соображений безопасности, заказали на Amazon пластиковые контейнеры для хранения вещей. Однако когда заказ был доставлен, они поняли, что дело неладно: масса емкостей была гораздо больше, чем у пустой тары.

Открыв контейнеры, изумленные покупатели обнаружили внутри пакеты с марихуаной. "Когда к нам вошла сотрудник полиции, она просто не могла поверить в реальность происходящего", — рассказал мужчина. Он отметил, что из страха, что в их дом вломятся наркодельцы, разыскивающие свой "товар", они с невестой не ночевали там некоторое время.

Полицейские конфисковали наркотики и начали расследование. В компании Amazon заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств инцидента.