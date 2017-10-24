Барселона оспорит решения Мадрида в Конституционном и Верховном судах

МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Правительство Каталонии собирается оспорить решение испанских властей о применении 155-й статьи конституции в Конституционном и Верховном судах, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

"Правительство Каталонии приняло решение поднять вопрос о конфликте компетенций в Конституционном суде, прежде он будет представлен в консультативный совет, кроме того, будет подана апелляция в КС по вопросу по существу. Кроме того, мы представим два исковых заявления в Верховный суд, чтобы он признал недействительными постановление Совета министров", — заявил Турул на пресс-конференции по итогам заседания каталонского правительства.

Он не смог ответить на вопрос, выступит ли глава женералитета Карлес Пучдемон в испанском Сенате. Ему предложили выступить в сенате в четверг или пятницу, однако на четверг назначено заседание парламента Каталонии.

"Неизвестно, будет ли выступать Пучдемон в сенате. Желание есть, будет ли это реально сделать – посмотрим", — заявил он.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.