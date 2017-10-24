Москва не имеет контактов с иракскими курдами по линии ВТС, заявили в ЦАМТО

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия не поддерживает контактов в сфере военного и военно-технического сотрудничества с иракскими курдами, конечным получателем всех российских вооружений выступает официальный Багдад, заявил РИА Новости во вторник представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. Иракские силовики 16 октября начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга. Не встретив сопротивления со стороны пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившемся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

"Россия реализует целый ряд крупных многомиллиардных контрактов на поставку вооружений Ираку. С курдами мы прямых контактов по линии военно-технического сотрудничества не поддерживаем: до сих пор все поставки оружия делались централизованно через Багдад, решавший вопрос дальнейшего распределения этой техники для борьбы с ИГИЛ*", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время только иракская армия во всех контрактах выступает конечным пользователем российской военной техники.

Ранее в октябре 2015 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия поставляет оружие курдам, борющимся с радикальной группировкой "Исламское государство", через правительство Ирака.

В последствие 25 сентября 2017 года без одобрения Багдада состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.

Проведение референдума привело к обострению спора центра и автономии о принадлежности ряда территорий, в частности нефтеносной провинции Киркук, которая не входит по конституции в автономию, но фактически последние годы контролировалась курдами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.