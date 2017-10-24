В Египте задержали двенадцать человек подозреваемых в терроризме

КАИР, 24 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. МВД Египта объявило о задержании в провинции эль-Фаюм к юго-западу от столицы страны 12 подозреваемых в террористической деятельности, говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

Сообщается, что задержанные, принадлежащие к террористической группировке, планировали подготовку и реализацию атак на египетскую полицию и военных.

У задержанных изъяты 13 единиц оружия и два взрывных устройства.

Провинция эль-Фаюм расположена недалеко от района, где в минувшую пятницу боевики устроили засаду на силы МВД. По данным министерства, погибли 16 офицеров и рядовых, СМИ утверждают, что погибших более 50.