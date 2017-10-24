Нацбанк Казахстана выпустил прямоугольные цветные монеты

АСТАНА, 24 окт – РИА Новости. Национальный банк Республики Казахстан выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Ы.Алтынсарин" из серии "Изобразительное искусство Казахстана" номиналом 500 тенге, сообщает Sputnik Казахстан.
На лицевой стороне (аверсе) на орнаментальном фоне изображен герб страны в обрамлении надписи "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на казахском и русском языках, а также указаны номинал монеты, год выпуска, металл изготовления, проба и масса. В верхней части — надписи "В.ТВЕРДОХЛЕБОВ", "Ы.АЛТЫНСАРИН" на государственном языке и логотип Национального банка.
На оборотной стороне (реверсе) изображен фрагмент мозаичного панно, посвященного выдающемуся просветителю Ыбыраю Алтынсарину.
Памятные монеты предназначены для коллекционеров. Их выпускают в сувенирной упаковке и снабжают номерным сертификатом качества.
При этом памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана: ими можно расплачиваться, зачислять на банковские счета и использовать для переводов.
Приобрести монеты можно в филиалах Нацбанка, а также через интернет-магазин на сайте.
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