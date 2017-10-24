У побережья Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,7

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник в море Банда, недалеко от побережья индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 10.47 по времени UTC (13.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 141 километре от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 549,2 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.