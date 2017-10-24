Катар поддержит продление сделки ОПЕК+ , заявил министр энергетики

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Катар поддержит продление соглашения ОПЕК+ после марта 2018 года, если страны-участницы сделки придут к выводу о целесообразности продления соглашения, заявил министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бин-Салех аль-Сада.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.