В ЛНР задержали диверсантов, подозреваемых в причастности к убийству

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Диверсантов, подозреваемых в причастности к убийству депутатов Народного совета Луганской народной республики, задержали в ЛНР, заявил во вторник на брифинге министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

В августе Генпрокуратура ЛНР заявила об убийстве двух депутатов Народного совета.

"В Луганской народной республике выявлена и задержана очередная диверсионно-террористическая группа, действовавшая на территории нашей республики… Обосновано могу сказать, что данная группа подозревается в двойном убийстве депутатов Народного совета республики", — сказал Корнет.

По данным МВД, лидеру группы Олегу Чапорову удалось скрыться. Остальные участники задержаны и дают показания. Их также подозревают в разбойном нападении на руководителя одного из луганских государственных коммунальных предприятий.

При этом Корнет обвинил в связях с диверсантами Службу безопасности Украины и главное управление разведки Минобороны. В ЛНР утверждают, что группы диверсантов формируют как из профессиональных сотрудников украинских спецслужб, так и из рядовых жителей ЛНР, выезжавших в 2014 —2015 году на подконтрольную Киева территорию.

"Украинское государство сейчас заинтересовано в дестабилизации республик Донбасса", — считает Корнет.