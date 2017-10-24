СМИ: в Курдистане решили отложить всеобщие выборы на восемь месяцев

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Парламент Иракского Курдистана, в котором в конце сентября прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев, передает телеканал Rudaw.

Из 68 присутствовавших на заседании парламента депутатов 60 проголосовали за перенос выборов, восемь депутатов выступили против.

Таким образом, срок полномочий парламента продлен на восемь месяцев, до июля 2018 года.

Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

Ранее Высшая комиссия по проведению выборов Иракского Курдистана заявила, что приостановила подготовку к всеобщим выборам, назначенным на 1 ноября. Согласно заявлению комиссии, решение о приостановке подготовки к выборам было принято из-за отсутствия зарегистрированных кандидатов на пост президента, а также событий в регионе.

Иракские силовики ранее начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, за проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек). Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.