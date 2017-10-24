МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Парламент Иракского Курдистана, в котором в конце сентября прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев, передает телеканал Rudaw.
Таким образом, срок полномочий парламента продлен на восемь месяцев, до июля 2018 года.
Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.
Ранее Высшая комиссия по проведению выборов Иракского Курдистана заявила, что приостановила подготовку к всеобщим выборам, назначенным на 1 ноября. Согласно заявлению комиссии, решение о приостановке подготовки к выборам было принято из-за отсутствия зарегистрированных кандидатов на пост президента, а также событий в регионе.
Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, за проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек). Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.