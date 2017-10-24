На месте аварии российского судна в Японии образовалось масляное пятно

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Масляное пятно длиной более 100 метров от потерпевшего накануне бедствие российского грузового судна Real осталось в порту Фусики в Японии, сообщил РИА Новости заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда.

По его словам, масляное пятно составляет в ширину 10 метров, в длину колеблется от 100 до 200 метров. "Возможно это топливо, возможно смазочный материал, поскольку на судне есть масло", — предположил Танэда.

Как сообщалось ранее, сухогруз Real из дальневосточного порта Зарубино, сильным ветром и волнами был выброшен на бетонный блок волнореза в Фусики во время тайфуна Lan. Восемнадцать человек с судна сами добрались до берега, а еще один человек — главный инженер — был спасен сотрудниками береговой охраны.

"Сегодня три человека из экипажа были на судне, чтобы забрать судовые документы. Экипаж размещен в отеле агентом судна, все здоровы", — сообщил он.

Что касается процедур урегулирования проблем с судном, то пока перспективы не ясны, сказал Танэда. "Обычно в таких случаях требовалось, например, один или два месяца", — отметил он.